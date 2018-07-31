Эксперты оценили возможность строительства новой ветки "Аэроэкспресса"

31 июля, 16:37
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал в эфире Москва FM заявление о возможном строительстве линии "Аэроэкспресса", которая будет следовать с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево".
РЖД, компания "Аэроэкспресс" и аэропорт Шереметьево уже начали переговоры о строительстве отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы.
"Если стороны примут решение строить ветку, то работы начнутся только после 2020 года и продолжатся не менее четырех лет. Новые пути "Аэроэкспресса" дадут дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Компания "Аэроэкспресс" таким способом хочет увеличить прибыль", – рассказал Зотов.
По его словам, помимо этого, компания планирует увеличить стоимость билетов на 100 рублей.
Также эксперт отметил, что в ближайшее время планируется запустить ветку "Аэроэкспресса" из аэропорта Пулково в Санкт-Петербург.
В свою очередь, аналитик транспортной отрасли Алексей Захаров назвал проект нецелесообразным, так как в городе нет места для прокладывания новой линии.
Проект соответствует схеме развития Шереметьево. Для комфортной доставки пассажиров в аэропорт движение аэроэкспрессов по плану должно быть организовано с двух вокзалов. На сегодняшний день поезда "Аэроэкспресса" курсируют от Белорусского вокзала до терминалов E, F и D.
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