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Город

31 июля, 16:37

Эксперты оценили возможность строительства новой ветки "Аэроэкспресса"

город транспорт общество строительство

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов прокомментировал в эфире Москва FM заявление о возможном строительстве линии "Аэроэкспресса", которая будет следовать с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево".

РЖД, компания "Аэроэкспресс" и аэропорт Шереметьево уже начали переговоры о строительстве отдельной независимой железнодорожной ветки из Москвы.

"Если стороны примут решение строить ветку, то работы начнутся только после 2020 года и продолжатся не менее четырех лет. Новые пути "Аэроэкспресса" дадут дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Компания "Аэроэкспресс" таким способом хочет увеличить прибыль", – рассказал Зотов.

По его словам, помимо этого, компания планирует увеличить стоимость билетов на 100 рублей.

Также эксперт отметил, что в ближайшее время планируется запустить ветку "Аэроэкспресса" из аэропорта Пулково в Санкт-Петербург.

В свою очередь, аналитик транспортной отрасли Алексей Захаров назвал проект нецелесообразным, так как в городе нет места для прокладывания новой линии.

Проект соответствует схеме развития Шереметьево. Для комфортной доставки пассажиров в аэропорт движение аэроэкспрессов по плану должно быть организовано с двух вокзалов. На сегодняшний день поезда "Аэроэкспресса" курсируют от Белорусского вокзала до терминалов E, F и D.

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