Около 20 рейдов по пресечению несанкционированной торговли провели в Капотне

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В столичном районе Капотня с начала года провели почти 20 рейдов по пресечению несанкционированной торговли, передает Агентство "Москва".

По словам заместителя главы управы района Капотня по вопросам экономики, торговли и услуг Андрея Келейникова, за отчетный период 2018 года проведено 19 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли.

"По факту выявленных нарушений применены меры административного воздействия, составлено 17 протоколов на общую сумму 47,5 тысячи рублей", – рассказал Келейников.

Сообщается, что на территории Капотни на данный момент работает порядка 35 предприятий торговли и услуг, из них три предприятия общественного питания открытой сети, 20 стационарных предприятий торговли и 12 предприятий бытового обслуживания.