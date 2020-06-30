Объем среднесуточной выручки торговли в Москве превысил докризисные показатели на 7%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Объем среднесуточной выручки торговых предприятий, торговли и услуг в столице превысил на 7% показатели докризисной выручки (I квартале 2020 года), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"На сегодняшний момент мы видим положительную динамику по восстановлению оборотов торговых предприятий, торговли и услуг", – цитирует Ефимова Агентство "Москва".
Он уточнил, что если говорить про те отрасли, которые признаны наиболее пострадавшими, здесь можно увидеть еще большую динамику.
"На сегодняшний момент в среднем их выручка превышает аналогичную выручку за март, среднесуточную, в среднем на 40–50%, в зависимости от отраслей. Есть отрасли, где выручка увеличилась в два и более раз", – отметил заммэра.
Он предположил, что отложенный спрос компенсирует те потери и снижение выручки, которые наблюдались в течение периода ограничений.
Ранее Ефимов заявил, что экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность после пандемии коронавируса. Почти все промышленные предприятия восстановили свою загрузку, рассказал он.
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