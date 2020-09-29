Московская выставка "Город: детали" получила награду на международном конкурсе

07:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичная выставка "Город: детали" получила серебряную награду на ежегодном международном конкурсе в области дизайна A' Design Award & Competition, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие состоялось на ВДНХ в октябре 2019 года. На выставке производители из 11 стран показали перспективные проекты функциональных городских арт-объектов, спортивных площадок, малых архитектурных форм и скверов. Всего в экспозицию вошли более 250 проектов российских и иностранных предприятий.
Выставка "Город: детали" стала одним из самых молодых участников международного конкурса, поскольку проводилась впервые. Она была одним из ключевых мероприятий программы "Мой район".
В экспозицию вошли инновационные решения и разработки в области городского дизайна. На ней были представлены детали города, которые создают комфорт и удобство. Экспозиция состояла из парковых лавочек, столов, качелей, урн, спортивных снарядов и из многого другого.
A' Design Award & Competition считается одним из наиболее престижных международных конкурсов в области дизайна. Он проводится каждый год. На нем профессиональное жюри оценивает участников конкурса более чем в 100 номинациях.
Ранее возле станции метро "Улица 1905 года" был установлен новый арт-объект "Световое пианино 1905". Он выполнен из двух красочных лент со звуковыми эффектами и динамической светоиллюминацией.
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