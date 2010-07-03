В Южном Тушине открыли новый стадион

Фото: Москва 24/Александр Иванов

Футбольный стадион открыли в Южном Тушине. В церемонии открытия принял участие известный в прошлом вратарь "Спартака" Александр Филимонов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также на новой арене состоялся товарищеский матч между командами в двух возрастных категориях: 9–10 лет и 11–12 лет.

Стадион оборудован современным искусственным покрытием, трибунами и электронным табло. Также есть тренажерная площадка, спортплощадка для маломобильных граждан, и две детские площадки – физкультурно-оздоровительная и игровая.

Общая площадь стадиона составляет 3,5 тысячи квадратных метров. На нем смогут проводить тренировки, матчи и турниры как профессионалы, так и любители.

Ранее французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes выиграло конкурс на реконструкцию стадиона "Торпедо" имени Стрельцова. К работам планируется приступить во втором квартале 2020 года.