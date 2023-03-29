Столичное производство обуви выросло в январе в 1,5 раза

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В январе 2023 года столичные производители обуви выпустили на 48,3% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе этого года московские компании выпустили 148,8 тысячи пар обуви – это в 1,5 раза превышает показатель аналогичного месяца 2022 года. Сегодня в городе работает свыше 200 предприятий легкой промышленности, на которых трудоустроены более 10 тысяч человек", – рассказал он.

Ефимов добавил, что повышение спроса на продукцию было зафиксировано после того, как зарубежные бренды покинули российский рынок. Спрос подтолкнул производителей к увеличению объемов производимой продукции.

Созданные условия позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним компаниям, подчеркнул заммэра. Производства могут воспользоваться мерами системной поддержки от Москвы – от субсидий до целевых займов.

"Благодаря поддержке властей и усилиям предпринимателей произведенные в Москве товары легкой промышленности сегодня не уступают зарубежным брендам ни по внешнему виду, ни по качеству. Кроме того, столичные компании постоянно расширяют свой ассортимент", – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Например, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" "Ортомода" запустил в серийное производство прогулочную обувь из переработанного пластика, отметил он.

Овчинский добавил, что размещение промышленных площадок в столице позволяет инвесторам получить доступ к крупным рынкам сбыта и развитой инфраструктуре.

Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы с марта 2022 года в рамках антикризисной программы поддержки предпринимательства одобрили льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей. По его словам, подобная поддержка помогает организациям искать альтернативных поставщиков и способы логистики, а также расширять инвестиции в модернизацию производства. Все полученные средства организации могут пустить на приобретение нового оборудования и создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры.



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