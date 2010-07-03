Началась сборка пролета моста через канал им. Москвы на ЦКАД

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Строители приступили к сборке руслового пролета моста через канал им. Москвы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Отмечается, что для монтажа пролета в период навигации в движении судов по Москва-реке могут быть введены технологические окна продолжительностью до трех часов.

Вопрос о введении технологических окон обсуждался на заседании оперативного штаба правительства РФ по реализации проекта в Минтрансе 28 марта. В этой связи в "Автодор" уже обратился в Росморречфлот с просьбой оказать содействие в предоставлении перерывов.

Кроме того, указывается, что на данный момент надвинуты пролетные строения через Дмитровское шоссе и через железнодорожную ветку Савеловского направления.

ЦКАД – проект развития инфраструктуры Московской области, основное назначение которого – разгрузка федеральных дорог и МКАД путем перераспределения транзитного потока автотранспорта. Общая протяженность дороги составит 525 км.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилось строительство тоннелей под каналом им. Москвы.