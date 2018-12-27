Более 130 зданий в столице построено по "зеленым стандартам"

Более 130 зданий в Москве построены по "зеленым стандартам", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
"Международные сертификаты LEED и BREEAM уже присвоены 134 зданиям", – рассказал Кульбачевский на заседании общественного совета при департаменте.
Он привел в пример офисное здание – дом "Улитка", где для отопления используется геотермальное тепло, а сам дом не подключен к тепловым сетям. Также с применением "зеленых стандартов" построены стадионы "Лужники" и "Спартак".
Ранее Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме сообщил, что в городское хозяйство планируется внедрять экологические проекты "умный снос", "умные сети" и "зеленое энергоэффективное строительство".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.