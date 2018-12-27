Более 130 зданий в столице построено по "зеленым стандартам"

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Более 130 зданий в Москве построены по "зеленым стандартам", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.

"Международные сертификаты LEED и BREEAM уже присвоены 134 зданиям", – рассказал Кульбачевский на заседании общественного совета при департаменте.

Он привел в пример офисное здание – дом "Улитка", где для отопления используется геотермальное тепло, а сам дом не подключен к тепловым сетям. Также с применением "зеленых стандартов" построены стадионы "Лужники" и "Спартак".

Ранее Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме сообщил, что в городское хозяйство планируется внедрять экологические проекты "умный снос", "умные сети" и "зеленое энергоэффективное строительство".