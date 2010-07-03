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12:58

В "Московскую электронную школу" включат пять учебных заведений Троицка

город образование

12:58

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять учебных заведений Троицка присоединятся к проекту "Московская электронная школа" в начале учебного года – там появятся интерактивные устройства и Wi-Fi, а педагоги получат ноутбуки с продуктами и сервисами "МЭШ". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Где будет внедрена инфраструктура "МЭШ":
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Октябрьский проспект, дом 6
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – микрорайон В, дом 53
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н. В. Пушкова" – Школьная улица, дом 10
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Школьная улица, дом 10а

При этом в 16 зданиях детских садов и школ появится информационная система "Проход и питание". Она будет интегрирована в три этапа. На первом семь школ оборудуют турникетами по карте "Москвенок" к 2 сентября. На втором этапе школы смогут заказывать льготное питание через информационную систему, а дети получат возможность покупать еду в буфете по карте "Москвенок". На третьем этапе услугу прохода введут в оставшихся девяти зданиях.

Где будет внедрен сервис прохода к 2 сентября:
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Центральная улица, дом 1а
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Школьная улица, дом 10а
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н. В. Пушкова" – Школьная улица, дом 10а
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Октябрьский проспект, дом 6
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Город Троицк, микрорайон В, дом 53
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26, строение 1

Ранее сообщалось, что в новом учебном году учителя столичных школ смогут воспользоваться сервисом "Яндекс.Учебник" – в нем содержатся готовые задания по математике и русскому языку с автоматической проверкой и мгновенной обратной связью педагога и ученика. Сервис призван объединить возможности цифрового инструмента и "Московской электронной школы".

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