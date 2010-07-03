В "Московскую электронную школу" включат пять учебных заведений Троицка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять учебных заведений Троицка присоединятся к проекту "Московская электронная школа" в начале учебного года – там появятся интерактивные устройства и Wi-Fi, а педагоги получат ноутбуки с продуктами и сервисами "МЭШ". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.



Где будет внедрена инфраструктура "МЭШ":

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Октябрьский проспект, дом 6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – микрорайон В, дом 53

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н. В. Пушкова" – Школьная улица, дом 10

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Школьная улица, дом 10а

Где будет внедрен сервис прохода к 2 сентября:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Центральная улица, дом 1а

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – Школьная улица, дом 10а

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия имени Н. В. Пушкова" – Школьная улица, дом 10а

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Октябрьский проспект, дом 6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия города Троицка" – Город Троицк, микрорайон В, дом 53

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей города Троицка" – микрорайон В, дом 26, строение 1