Маршрут Евгения Каменьковича появился на портале "Узнай Москву"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Экскурсионный маршрут по любимым местам режиссера Евгения Каменьковича появился на портале "Узнай Москву", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Художественный руководитель театра "Мастерская Петра Фоменко" приглашает пользователей на увлекательную авторскую экскурсию", – говорится в сообщении.
По словам эаммэра Москвы Натальи Сергуниной, это уже третья экскурсия в рамках спецпроекта "Москва театральная".
"В Год театра о своих любимых местах столицы рассказывают известные театральные деятели. Новый прогулочный маршрут для горожан и туристов подготовил Евгений Борисович Каменькович", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Протяженность маршрута составляет 14 километров, длительность – 2 часа 40 минут.
Все желающие узнают, чем Каменьковичу дорог Новодевичий монастырь, когда, по его мнению, лучше всего гулять по Воробьевым горам.
Прогулка начинается около станции метро "Спортивная". Далее маршрут ведет к Новодевичьему монастырю, спорткомплексу "Лужники", Воробьевым горам. Экскурсия завершается в Государственном театре драмы и комедии на Таганке.
Ранее на портале "Узнай Москву" появился маршрут народного артиста России Сергея Гармаша. Во время экскурсии можно будет узнать, на какой улице находилось кафе, в котором в студенческие годы подрабатывал Гармаш, и где снималась одна из основных сцен фильма "Мастер и Маргарита", в котором актер сыграл Ивана Бездомного.
Проект "Москва театральная" на портале "Узнай Москву" запустили в марте 2019 года. На сайте уже доступна экскурсия актрисы Ирины Апексимовой, она была первой, кто разработал пешеходный тур в рамках спецпроекта.
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