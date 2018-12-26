Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:38

Пальмы, барбарис и смородина вырастут на ВДНХ

город парки

17:38

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Весной на ВДНХ начнут высаживать более трех тысяч новых деревьев и кустарников. Новые растения посетители смогут увидеть в Ландшафтном парке, рассказали РИА Новости в пресс-службе выставки.

Всего на территории ВДНХ высадят 250 деревьев. Из крупномерных деревьев будут посажены ель колючая "хупси", орех маньчжурский, лиственница сибирская, пихта сибирская, груша Каллери "шантеклер", дуб черешчатый, дуб красный и другие.

Из кустарников планируется посадить клен Гиннала, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, спирею японскую, смородину альпийскую, миндаль трехлопастной и еще более 30 видов.

Растительный мир ВДНХ пополнится и экзотическими деревьями. В мае на Центральной аллее и у Летнего кинотеатра-лектория появятся 20 пальм двух видов – финик канарский и трахикарпус Форчуна.

Ранее стало известно, что на ВДНХ из усадьбы Лопухиных в центре Москвы переедет Музей Рерихов – филиал Государственного музея Востока. Он расположится в павильоне №13.

город парки

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика