Пальмы, барбарис и смородина вырастут на ВДНХ

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Весной на ВДНХ начнут высаживать более трех тысяч новых деревьев и кустарников. Новые растения посетители смогут увидеть в Ландшафтном парке, рассказали РИА Новости в пресс-службе выставки.

Всего на территории ВДНХ высадят 250 деревьев. Из крупномерных деревьев будут посажены ель колючая "хупси", орех маньчжурский, лиственница сибирская, пихта сибирская, груша Каллери "шантеклер", дуб черешчатый, дуб красный и другие.

Из кустарников планируется посадить клен Гиннала, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, спирею японскую, смородину альпийскую, миндаль трехлопастной и еще более 30 видов.

Растительный мир ВДНХ пополнится и экзотическими деревьями. В мае на Центральной аллее и у Летнего кинотеатра-лектория появятся 20 пальм двух видов – финик канарский и трахикарпус Форчуна.

Ранее стало известно, что на ВДНХ из усадьбы Лопухиных в центре Москвы переедет Музей Рерихов – филиал Государственного музея Востока. Он расположится в павильоне №13.