Бургер "Сатурн" и блинчики "Луна". Что попробовать в праздники на Тверской

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В гастрономической программе новогоднего праздника на Тверской улице примут участие восемь ресторанов, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
На Тверской, которая станет пешеходной, а также на Моховой и улице Охотный Ряд праздничные гулянья продлятся шесть дней: с 31 декабря по 5 января. Темой праздника в этом году станет освоение космоса.
Каждый из участвующих ресторанов предложит гостям необычные тематические угощения. Первая площадка находится на участке Тверской улицы от Козицкого до Столешникова переулка. Называется она "Грезы о Земле и небе. 1920-30-е годы".
Возле дома 8, корпуса 1, гости смогут попробовать закуску под названием "Кольца Сатурна" (кольца кальмаров в оригинальном соусе), а также черные "Земные блинчики с красной икрой" и красный бургер "Марсианин".
Здесь же можно будет поесть шашлыки, картофель фри, сэндвичи в багете с голубым сыром и форелью, творожные шарики "Парад планет" или печенье "Нептун".
На этой же площадке у дома 15 угощать будут "Кометой судак" (шарики из судака c картофельным пюре в панировке), "Крыльями Десептиконов" из кинофильма "Трансформеры" (жареные куриные крылышки в специальном соусе), креветками "Милки Вей" на углях с соусом от шефа, бургером "Сатурн" с овощами и говядиной и маршмеллоу на шпажках "Снег из космоса".
Вторая площадка расположена на участке от Столешникова переулка до дома 1 по Тверской. Называется она "Покорение. 1950-60-е годы".
Возле дома 11 можно попробовать картофельные драники "Большая медведица" (с маслом или мясной начинкой), куриные бедрышки "Венера", приготовленные на гриле, и сладкие блинчики "Луна" (со сгущенкой или вареньем).
У дома 9 можно будет попробовать "галактическую пасту" ярко-голубого цвета (это паста с кальмарами, сыром реджанито и луком), оригинальные картофельные крокеты "Цветы Вселенной" (картофельное пюре в форме цветов), черные бургеры "Космическая ночь", покет-гриль "НЛО" (круглый хот-дог закрытой формы) и митболлы "Кометы" (мясные шарики с соусом).
Возле дома 7 посетителям предложат шашлык, купаты, приготовленные на гриле куриные крылышки, креветки и овощи, сэндвичи и выпечку.
Третья площадка "Космическая миссия. 1970-80-е годы" расположена на улицах Моховой и Охотный Ряд. Рядом с домом 1 по улице Охотный Ряд в меню традиционный узбекский плов "Галактика", сочный шашлык из свинины "Пятый элемент", яблочный "Пирог Гагарина", трубочки со сгущенкой "Ракета", яблоки в карамели "Марс – красная планета" и ароматный чай с еловыми шишками.
Также можно будет попробовать вафельный рожок с салатом оливье и бужениной, щи "Поехали!" (щи из квашеной капусты в хлебной тарелке) и марсианский бутерброд "Наслаждение" с красной икрой и маскарпоне. Гостям предложат чай из самовара и торт "Москва".
Напротив ресторана "Живаго" по улице Моховой любителям мясных блюд приготовят "Парад планет" (ассорти колбасок-гриль), "космические колбаски в лаваше" (с сыром чеддер и соусом тар-тар) и "космический рулет" из индейки с чесночно-сырным соусом и соленым огурцом.
На всех площадках можно будет попробовать вкусную выпечку, например чебуреки "Лунная орбита", "звездные" пирожки, новогодние штрудели трех сортов, а также шоколадные конфеты и леденцы.
Ранее сообщалось, что новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса. На Тверской улице ожидаются выступления артистов, концерты и танцевальные конкурсы. Кроме того, можно будет заняться зимними видами спорта и попробовать необычные блюда из праздничного меню, которое составят восемь столичных рестораторов.
С 28 декабря по 6 января центр города отдадут пешеходам
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