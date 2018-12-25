В Хорошевском районе изменят три автобусных маршрута 27 декабря

27 декабря из-за массового мероприятия в районе улиц Маргелова и Бориса Петровского изменят маршрут трех автобусов, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
С 9:00 автобусы №84 будут следовать от улицы Авиаконструктора Сухого по улице Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда. Обратно они проследуют по улицам Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова к Ленинградскому проспекту, затем к площади Тверская Застава.
Автобусы №101 будут следовать от Дворца спорта "Мегаспорт" по улицам Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова, затем по Ленинградскому проспекту к станции метро "Китай-город". Обратно – после по Ленинградскому проспекту, улицам Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого и Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда.
Автобусы №175 поедут от метро "Сокол" до улицы Гризодубовой, далее по улице Авиаконструктора Сухого до Дворца спорта "Мегаспорт". Автобусы маршрутов №207 и 847 временно перестанут работать.
С 8:00 до 13:00 на улице Маргелова и на участке улицы Бориса Петровского между улицами Маргелова и Поликарпова перекроют движение транспорта из-за мероприятия, посвященного 110-летию командующего ВДВ, генерала армии Маргелова.
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