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10:37

Число долгостроев в Москве продолжает уменьшаться

город строительство недвижимость

10:37

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральном административном округе столицы из числа долгостроев исключили 10 объектов с начала текущего года. На сегодняшний день в работе оперативной группы по объектам незавершенного строительства находятся 42 объекта, расположенные в ЦАО, среди которых преобладают инвестиционные проекты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе столичного департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".

По словам главы департамента Сергея Левкина, уже достроены и сданы в эксплуатацию два объекта – поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади и Центр некоммерческих организаций на улице Волхонка уже достроены и сданы в эксплуатацию.

"По четырем объектам выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы. Так, на пересечении проспекта Академика Сахарова с улицей Садовая-Спасская ведется строительство многофункционального общественно-делового комплекса с апартаментами, на Софийской набережной – жилого комплекса", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Он отметил, что на улице Остоженка возобновили реставрацию Палат Киреевского, а на улице Дурова построят новую сцену театра "Уголок Дедушки Дурова".

Левкин добавил, что еще три площадки благоустроят и превратят в общественные пространства.

"Еще один объект имеет признаки самовольного строительства – он передан на рассмотрение соответствующей городской комиссии", – сказал он. "Работа по сокращению объектов незавершенного строительства ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года", – добавил руководитель департамента.

В конце ноября Сергей Собянин рассказал, что столичным властям предстоит решить судьбу 260 недостроенных зданий. По его словам, несколько лет назад специальная рабочая группа насчитала больше 700 долгостроев в Москве. В настоящее время 138 объектов достроили и ввели в эксплуатацию. Еще на 200 площадках идут строительные работы.

город строительство недвижимость

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