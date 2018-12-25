Число долгостроев в Москве продолжает уменьшаться

В Центральном административном округе столицы из числа долгостроев исключили 10 объектов с начала текущего года. На сегодняшний день в работе оперативной группы по объектам незавершенного строительства находятся 42 объекта, расположенные в ЦАО, среди которых преобладают инвестиционные проекты.
Об этом говорится в сообщении пресс-службе столичного департамента градостроительной политики, передает Агентство "Москва".
По словам главы департамента Сергея Левкина, уже достроены и сданы в эксплуатацию два объекта – поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади и Центр некоммерческих организаций на улице Волхонка уже достроены и сданы в эксплуатацию.
"По четырем объектам выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы. Так, на пересечении проспекта Академика Сахарова с улицей Садовая-Спасская ведется строительство многофункционального общественно-делового комплекса с апартаментами, на Софийской набережной – жилого комплекса", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Он отметил, что на улице Остоженка возобновили реставрацию Палат Киреевского, а на улице Дурова построят новую сцену театра "Уголок Дедушки Дурова".
Левкин добавил, что еще три площадки благоустроят и превратят в общественные пространства.
"Еще один объект имеет признаки самовольного строительства – он передан на рассмотрение соответствующей городской комиссии", – сказал он. "Работа по сокращению объектов незавершенного строительства ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года", – добавил руководитель департамента.
В конце ноября Сергей Собянин рассказал, что столичным властям предстоит решить судьбу 260 недостроенных зданий. По его словам, несколько лет назад специальная рабочая группа насчитала больше 700 долгостроев в Москве. В настоящее время 138 объектов достроили и ввели в эксплуатацию. Еще на 200 площадках идут строительные работы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.