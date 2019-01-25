В Щербинке построят Центр семейного досуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр семейного досуга построят в Щербинке на юго-западе Москвы. Необходимые изменения внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщает Агентство "Москва".

Многофункциональный Центр семейного досуга с объектами спорта и медицинским центром расположится на улице Брусилова, владение 19. Строительство будет вестись на участке в 0,6 гектара.

Общая площадь четырехэтажного здания составит более восьми тысяч квадратных метров. Предусмотрена стоянка на 28 машино-мест. Объект построят за счет инвестора, земельный участок выставят на торги.