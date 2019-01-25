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09:18

Миусскому трамвайному депо вернули исторический облик

город благоустройство

09:18

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы объявили о завершении масштабной реставрации Миусского трамвайного депо на Лесной улице. Комплексу зданий вернули исторический облик, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Миусское трамвайное депо, или 4-й троллейбусный парк имени Щепетильникова, состоит из семи зданий, построенных с 1874 по 1932 годы, общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров. С 1909 года Миусский парк обслуживал трамваи, а с 1950-х годов — троллейбусы. В 2014 году парк закрылся. Депо признано объектом культурного наследия и считается одним из старейших транспортных комплексов в Москве.

Стиль зданий – промышленная неоготика, или русский промышленный эклектизм. Красные кирпичные корпуса украшают витражи, обрамленные белыми наличниками.

В 2018 году реставраторы очистили стены от краски, укрепили кирпичную кладку, восстановили утраченные элементы декора, заделали трещины и швы, а также привели в порядок кровли корпусов. В одном из корпусов привели в порядок лестницы с ограждениями, а также пол, выложенный из метлахской плитки.

"Реставрация проводилась за счет привлечения частных инвестиций. Для этого депо передали в долгосрочную аренду инвестору по итогам открытого аукциона", — сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Весной прошлого года на месте трамвайного депо на Лесной улице открылся первый фуд-маркет.

Рядом с территорий депо завершились работы по благоустройству. Общая площадь благоустроенных территорий достигает 9,25 гектара.

В районе Лесной улицы столичные власти стремятся сформировать систему общественных центров и мест притяжения горожан в пешей доступности от станций метро "Белорусская" и "Новослободская". В рамках благоустройства Лесной улицы тротуары расширили на 0,5-3 метра и вымостили крупноформатными гранитными плитами, на проезжей части уложили новый асфальт, установили 396 фонарей. Кроме того, специалисты обустроили подземную кабельную и ливневую канализации. Для трамваев оборудовали восемь новых повышенных платформ "венского типа" с остановочными павильонами.

город благоустройство

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