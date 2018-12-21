Лесная улица озеленилась на 130 деревьев

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На Лесной улице и прилегающих к ней территориях высадили 129 деревьев, сообщает Агентство "Москва".



Комплексное благоустройство проводилось в этом году в восьми переулках, прилегающих к Лесной, однако возможность высадить деревья была только на четырех: в Миусском и 2-м Лесном переулках, на улицах 1-ая и 2-ая Миусская. На остальных сделать это не удалось из-за близко расположенных друг к другу подземных коммуникаций и недостаточной ширины пешеходной части.

Среди высаженных деревьев липы, клены, дубы и рябины. Растительность подбирали индивидуально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства. Все деревья и кустарники морозо- и ветроустойчивы, а также хорошо адаптированы к условиям большого города.

Всего до конца года на благоустроенных улицах высадят 745 деревьев, а весной 2019 года – более 19 тысяч кустарников.

В августе завершились работы по благоустройству Лесной улицы и прилегающих к ней Миусского переулка, 1-й Миусской улицы, 2-й Миусской улицы, Миусской площади, а также 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Лесных переулков. Общая площадь благоустроенных территорий достигает 9,25 гектара. Эти работы стали продолжением благоустройства 1-й Тверской-Ямской улицы и площади Тверской Заставы, стартовавшего в 2017 году.

В районе Лесной улицы столичные власти стремятся сформировать систему общественных центров и мест притяжения горожан в пешей доступности от станций метро "Белорусская" и "Новослободская". Одним из них станет Миусское трамвайное депо, где планируют открыть самый крупный в городе фуд-корт. Там же начнет работать ярмарка фермерских продуктов.

В рамках благоустройства Лесной улицы тротуары расширили на 0,5-3 метра и вымостили крупноформатными гранитными плитами, на проезжей части уложили новый асфальт, установили 396 фонарей. Кроме того, специалисты обустроили подземную кабельную и ливневую канализации. Для трамваев оборудовали восемь новых повышенных платформ "венского типа" с остановочными павильонами.

