Акция "День без турникетов" пройдет в столице в конце августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Третья по счету в 2018 году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября. Об этом сообщил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

"Следующая акция "День без турникетов" пройдет на московских предприятиях и технопарках с 30 августа по 1 сентября, когда все начнут возвращаться из отпусков и каникул. До конца года сделаем еще не менее трех-четырех акций, где покажем, как работают наши предприятия", - сказал он, передает ТАСС.

Ранее на своей странице в Twitter Сергей Собянин сообщил, что больше 10 тысяч москвичей посетили предприятия в рамках последней акции "День без турникетов".

Акция продлилась три дня. За это время москвичи побывали на фабриках, заводах и в технопарках. Гости увидели, как работает производство, послушали там концерты и пообщались с руководством и сотрудниками. В акции участвовали 38 предприятий.

Первая в 2018 году акция "День без турникетов" проходила в Москве с 11 по 12 мая.