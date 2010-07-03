Акцию "Библионочь" посетили более 70 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акцию "Библионочь-2019", которая прошла в столице с 20 на 21 апреля, посетили 71,9 тысячи человек, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие прошло в 230 городских культурных учреждениях, где были организованы 50 встреч с российскими и зарубежными писателями.

Главной темой акции стала "Ночь главных героев". Все встречи с писателями, спектакли, концерты, квесты и мастер-классы были посвящены героям книг и фильмов.

Программу "Библионочи" выбрали горожане на портале "Активный гражданин". В онлайн-голосовании приняли участие более 175 тысяч человек.