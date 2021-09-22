Бирюков: новый научный квартал МГТУ имени Баумана обеспечат электроэнергией с резервом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные энергетики проведут масштабные работы по обеспечению электричеством нового научного квартала МГТУ имени Баумана, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Фактически запланировано создание нового городского квартала с научным кампусом, зеленым парком, благоустроенной площадью. Это потребует выделения дополнительной энергомощности и создания соответствующей инфраструктуры", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
По словам Бирюкова, в рамках присоединения нового объекта планируется построить 11 трансформаторных подстанций, в которых установят современное энергооборудование, и дополнительно проведут прокладку распределительных кабельных линий общей протяженностью более 21 километра.
Предполагается, что строительно-монтажные работы начнутся в середине декабря этого года.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что при возведении кампуса МГТУ имени Баумана появится новый квартал. По его словам, здание общей площадью 169 тысяч квадратных метров построят между Бауманскими улицами. В рамках проекта появятся новые общественные пространства, не только интегрированные в здания вуза, но и расположенные между ними. Он также добавил, что в результате строительства расширят сеть пешеходных маршрутов, а также благоустроят набережную Яузы.
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