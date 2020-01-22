Новые ракеты ПРО для защиты Москвы появятся в ближайшее время – Минобороны

22 января, 04:29
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Стало известно о новых ракетах ПРО, которые в ближайшее время появятся на боевых позициях для защиты Москвы. Об этом пишет издание "Красная звезда", ссылаясь на слова командира соединения противоракетной обороны генерал-майора Сергея Грабчука.
"Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет. Это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО", – заявил Грабчук.
Отмечается, что скорость полета ракеты из новой системы составит более 3 километров в секунду. Это в 4 раза больше, чем скорость пули, выпущенной из автомата Калашникова.
"Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях расположенных вокруг Москвы", – отметил генерал-майор.
Кроме того, Грабчук сообщил, что сейчас ведутся работы "по глубокой модернизации всей системы ПРО". При этом действующие силы противоракетной обороны столицы продолжают нести боевое дежурство.
"Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства", – подчеркнул он.
Известно, что с момента принятия действующей системы ПРО прошло 24 года. При этом генерал-майор заявил, что она до сих пор соответствует современным условиям.
"Да, соответствует и не устареет в ближайшие десятилетия", – заверил Грабчук.
Он дополнительно отметил, что за время эксплуатации системы специалисты провели несколько этапов ее модернизации.
Ранее первый ракетный полк, вооруженный новейшим стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард", заступил на боевое дежурство. Событие произошло в Ясненской ракетной дивизии.
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