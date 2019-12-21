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Город

14:51

Москва не будет полностью отказываться от грузовых дворов

город строительство

Фото: depositphotos/BIKTOP

Москва не планирует полностью отказываться от железнодорожных грузовых дворов, однако существование некоторых из них нецелесообразно, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, планы по закрытию некоторых других своих грузовых дворов в столице сейчас прорабатывает РЖД, но о закрытии всех речи не идет.

"У них есть несколько обращений, мы действительно рассматриваем несколько грузовых дворов. Где-то они будут оставаться в своей роли, потому что перевозка грузов для Москвы тоже очень важна", – цитирует заммэра РИА Недвижимость.

Накануне сообщалось, что японская Nikken Sekkei стала победителем конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Москве.

На этой территории могут построить до 500 тысяч квадратных метров офисной недвижимости и порядка 200 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Общая площадь застройки – примерно 20 гектаров.

Общая стоимость реорганизации территорий Рижского грузового двора может достичь 100 миллиардов рублей, но привлечение средств РЖД и бюджета не планируется. Проектом предусмотрены строительство офисного центра для подразделений РЖД и дочерних компаний, территорию превратят в новый городской район площадью примерно 20,6 гектара.

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