Оплатить госпошлину по безналу можно будет во всех столичных центрах госуслуг

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

У москвичей появится возможность оплатить госпошлину и сделать другие платежи по безналичному расчету во всех центрах "Мои документы". Провести оплату можно будет банковской картой, а также устройствами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.

Благодаря нововведению оплатить госпошлину и внести деньги по квитанциям можно будет в момент получения госуслуги в окне обслуживания. Проект реализуется центрами "Мои документы" совместно со Сбербанком.

Специалисты центров и Сбербанка отрабатывали технологию в течение года во флагманских центрах "Мои документы", и теперь, когда все организационные и технологические вопросы отработаны, услугу начали внедрять по всей сети "Моих документов" в городе.

На церемонии открытия Дворца госуслуг "Мои документы", который находится в павильоне 71 на ВДНХ, директор Центров госуслуг города Москвы Елена Громова сообщила, что очень скоро вся сеть будет охвачена этим нововведением.

Сделать безналичный платеж можно картой любого банка. Также работает технология бесконтактной оплаты – заплатить можно смартфоном или часами, поддерживающими технологию.

Как отмечается, услуга будет доступна в 35 центрах до конца декабря.

"Время – самый главный ресурс, москвичам его всегда не хватает, а в эти предновогодние дни сэкономить время и успеть сделать все запланированное особенно важно. Теперь при обслуживании в центре "Мои документы" заявителю не нужно будет отрываться от окна, идти в банк отдельно, чтобы оплатить госпошлину или сделать другие платежи по тем услугам, которыми они хотят воспользоваться", — рассказала заместитель председателя Московского банка Сбербанка Лариса Болотина.

Ранее сообщалось, что в центрах "Мои документы" упростили процесс оформления получения пособий на социальные карты. Сервис под названием "Узнай номер счета социальной карты" запустили 18 декабря. Теперь оформить получение выплат и пенсии на социальную карту можно без похода в банк.