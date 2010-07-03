Ректор РАНХиГС отметил инвестиционную составляющую нового бюджета Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Мау прокомментировал новый бюджет столицы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Особенность нынешнего московского бюджета в его инвестиционной составляющей. Расходы на мероприятия развития в 2020 году составят 40,6 процента расходной части бюджета. Это беспрецедентно. Инвестиции – это важный элемент, непосредственно влияющий на развитие мегаполиса, которым является Москва", – заявил Мау.

Ректор РАНХиГС также отметил важность развития транспортной инфраструктуры в столице, поскольку в городе проживают и работают несколько миллионов человек.

Бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов был принят на заседании Мосгордумы 30 октября в первом чтении. Он остается социально ориентированным, а также предусматривает значительное увеличение расходов на здравоохранение.

