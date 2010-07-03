XXIII международная выставка "Безопасность и охрана труда" пройдет на ВДНХ

Фото: предоставлено организаторами

С 10 по 13 декабря на площадке 75-го павильона ВДНХ в Москве пройдет XXIII специализированная международная выставка "Безопасность и охрана труда" (БИОТ-2019). Она продемонстрирует самые последние решения и наработки в сфере охраны труда и обеспечения безопасности работающего человека.

В рамках деловой программы состоятся панельные дискуссии, круглые столы, семинары и конференции, на которых специалисты обсудят актуальные темы по охране труда, вопросы трудового законодательства и нормативной деятельности.

Нынешняя выставка БИОТ пройдет в 23-й раз и обещает стать самой масштабной за всю свою историю: заявки на участие подали уже 22 страны, более 400 компаний-экспонентов и свыше 15 тысяч специалистов. В ней планируют принять участие первые лица страны, представители российского правительства и официальных ведомств.

"В этом году мы задумали полную "перезагрузку" этого мероприятия, – рассказывает президент Ассоциации СИЗ, член оргкомитета Владимир Котов. – Планируем много нового как в организации самой выставки, так и в формировании деловой программы. Это позволит нам говорить об охране труда на высоком уровне и акцентировать внимание на самых горячих темах. Ожидаем, что в этом году количество посетителей увеличится минимум на 30 процентов".

В 2019-м выставочная экспозиция БИОТ будет застроена по тематическим аллеям и видам средств индивидуальной защиты. Это позволит сконцентрировать и объединить производителей и поставщиков по определенной тематике на одной площадке. Здесь же состоятся и некоторые тематические мероприятия деловой программы. Удобно в первую очередь посетителям, которым не нужно искать интересующую тематику: все проходит в одной точке.



Фото: предоставлено организаторами

Главными новинками БИОТ-2019 станут "Аллея обуви" и "Аллея работы на высоте и в замкнутых пространствах" – они займут центральное место всей экспозиции.

Самой разноплановой и зрелищной обещает стать "Аллея высоты и работы в замкнутом пространстве". Компании-производители, поставщики специализированных СИЗ и обучающих центров из восьми регионов России покажут свою продукцию на выставочных стендах, а также смогут продемонстрировать их свойства и качества в реальных условиях, которые будут созданы на специальных высотных конструкциях.

Проблемы охраны труда работников на высоте и в замкнутых пространствах обсудят и в рамках деловой программы БИОТ, в ней отдельным блоком выделены "Дни высоты". Среди актуальных тем – результаты внедрения новых правил охраны труда на высоте, вызовы "регуляторной гильотины", презентация work solution (комплексных решений для производителей СИЗ) и многие другие. По итогам работы аллеи в ходе специального конкурса планируется наградить победителей в нескольких номинациях.

Вузы и учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров и повышением квалификации, расскажут о своих авторских программах, поделятся практичным опытом в обучении на "Аллее вузов".

На конкурс "Умные СИЗОД" представляются опытные образцы инноваций в сфере совершенствования СИЗ органов дыхания, изготовленных на действующем производстве, внедренных или запланированных к внедрению в конкретных компаниях. В этом оригинальность и уникальность конкурса. Конкурсанты – студенты и аспиранты, молодые ученые и специалисты, всего 19 проектов, 11 из которых уже вышли в финал.



Фото: предоставлено организаторами

В конкурсе научно-исследовательских работ разработки оцениваются в нескольких номинациях. Первый тур стартовал с началом сентября, с 25 октября по 1 декабря жюри отберет финалистов. Затем они представят свои работы на финальном очном этапе, который состоится в рамках выставки. Конкурс проходит второй раз, в прошлом году его участниками стали представители 30 вузов из разных регионов России.

Впервые в истории на БИОТ состоится конкурс журналистских работ на тему охраны труда и культуры безопасности. Организаторами выступают Ассоциация СИЗ и Союз журналистов России. Презентация конкурса состоялась на Форуме современной журналистики в Сочи, а подведение итогов будет на БИОТ-2019. Победители получат солидные денежные призы.

В рамках деловой программы выставки также запланирована широкая программа "Дни охраны труда в Москве". Столичные предприятия поделятся своим практичным опытом в организации системы охраны труда. Посетителей выставки ждут также различные экскурсии, на стендах предприятий пройдут интересные активности и конкурсы, показательные выступления и соревнования по спасению в экстремальных ситуациях.

Впервые на БИОТ будет организована онлайн-трансляция, а на некоторых дискуссионных мероприятиях деловой программы в режиме двухсторонней связи все желающие смогут задать вопросы и получить информацию из первых рук.

Детали доступны по ссылке.