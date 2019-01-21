Пешеходный мост в районе Автозаводской улицы реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пешеходный мост через Третье транспортное кольцо (ТТК) в районе улицы Автозаводская реконструируют. Проект одобрила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Мост был построен как временный объект в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Площадь участка – 0,44 гектара. Реконструкция пройдет за счет инвесторов. В последующем мост будет оформлен в собственность города Москвы.

Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) предоставит восемь участков в Центральном округе Москвы для строительства инженерных коммуникаций. Кроме того, одобрен проект реконструкции газопровода на Новокузнецкой улице.