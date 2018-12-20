Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

20 декабря, 16:23

Проект планировки кварталов по программе реновации одобрили в Солнцеве

город строительство реновация

20 декабря, 16:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки кварталов реновации в столичном районе Солнцево.

Согласно одобренному плану микрорайонов 3 и 3а, площадь проектируемой территории составит 39,4 гектара. Границами проекта станут Боровское шоссе, Наро-Фоминская улица и пути Киевского направления МЖД.

Председатель ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что площадь проектируемой недвижимости составит 334,2 тысячи квадратных метров. Причем речь идет не только о жилых домах, но и детском саде, школе, досуговом центре, детской поликлинике и других объектах общественного значения.

Оставлять машины будущие жители новых кварталов будут на плоскостных автостоянках. В рамках проекта также предусмотрено благоустройство территории микрорайона. Там появятся площадки для игр и спорта, а также места отдыха. Проект планировки территории вынесут на публичные слушания. Уточняется, что строительство будет идти на месте домов, вошедших в программу реновации. Остальную застройку сохранят.

Ранее стало известно, что еще две новостройки в ЗАО начали принимать участников программы реновации. В новые дома переедут жители ветхих зданий на проспекте Вернадского.

Программа реновации столичного жилья была утверждена в августе 2017 года. На данный момент переезд по программе реновации затронул уже 50 домов. Она предусматривает не только возведение новых зданий, но и благоустройство территории вокруг них.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

город строительство реновация

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика