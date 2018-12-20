Проект планировки кварталов по программе реновации одобрили в Солнцеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки кварталов реновации в столичном районе Солнцево.
Согласно одобренному плану микрорайонов 3 и 3а, площадь проектируемой территории составит 39,4 гектара. Границами проекта станут Боровское шоссе, Наро-Фоминская улица и пути Киевского направления МЖД.
Председатель ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что площадь проектируемой недвижимости составит 334,2 тысячи квадратных метров. Причем речь идет не только о жилых домах, но и детском саде, школе, досуговом центре, детской поликлинике и других объектах общественного значения.
Оставлять машины будущие жители новых кварталов будут на плоскостных автостоянках. В рамках проекта также предусмотрено благоустройство территории микрорайона. Там появятся площадки для игр и спорта, а также места отдыха. Проект планировки территории вынесут на публичные слушания. Уточняется, что строительство будет идти на месте домов, вошедших в программу реновации. Остальную застройку сохранят.
Ранее стало известно, что еще две новостройки в ЗАО начали принимать участников программы реновации. В новые дома переедут жители ветхих зданий на проспекте Вернадского.
Программа реновации столичного жилья была утверждена в августе 2017 года. На данный момент переезд по программе реновации затронул уже 50 домов. Она предусматривает не только возведение новых зданий, но и благоустройство территории вокруг них.
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