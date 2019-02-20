В развитие ТиНАО вложат около 3 трлн рублей

Около трех триллионов рублей составят потенциальные инвестиции в ТиНАО к 2020 году. Такое заявление сделал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает РИА Новости.
Выступая на Финансовом форуме по недвижимости, глава ведомства сослался на раскрытые правила землепользования и застройки, охватывающие 56 миллионов квадратных метров. Жидкин уточнил, что 80–85% от запланированных средств принадлежат инвесторам. Оставшуюся сумму покроет город.
Отмечается, что к 2030 году общий объем вложенных денег достигнет шести триллионов рублей, а к 2035-му – семи триллионов. К этому времени в ТиНАО собираются построить 20 индустриальных и технопарков, общая площадь которых превысит 12 миллионов квадратных метров. Большинство из них сейчас уже начали возводить. Другие проекты находятся в проработке либо на стадии оформления.
Весной текущего года на территории ТиНАО планируют приступить к строительству первых домов по программе реновации. В настоящее время идет проектирование 100 тысяч квадратных метров жилья.
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