Около 4 тыс объектов зимнего отдыха открыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом сезоне в столице открыли около 4 тысяч объектов зимнего отдыха, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, речь идет о катках, лыжных трассах, местах для катания на санках.

"В настоящее время для москвичей и гостей столицы работают около 4 тысяч площадок для катания на коньках и лыжах. Первыми еще в декабре заработали катки с искусственным покрытием", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра отметил, что всего в городе подготовили 215 таких ледовых площадок. Шесть из них открылись для посетителей впервые.

Бирюков подчеркнул, что на новых катках имеется необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

"Остальные объекты начали готовить после наступления устойчивых отрицательных температур и образования стабильного снежного покрова", – добавил Бирюков.

Он рассказал, что сейчас в городе работают около 1,2 тысячи катков с естественным льдом, 267 площадок с ледяными горками и снежными городками, 21 лыжная база, 7 горнолыжных склонов и 382 лыжные трассы.

Общая протяженность всех лыжных маршрутов составляет более 600 километров, преимущественно они проходят по территориям столичных парков. Там же расположены всепогодные трассы, обустроенные из искусственного снега.

В Москве функционируют более 1,7 тысячи универсальных площадок, расположенных во дворах жилых домов и парках.

Бирюков напомнил о необходимости строго соблюдать эпидемиологические нормы на объектах зимнего отдыха.

Катки с искусственным льдом в Москве открыли 1 декабря. Петр Бирюков отмечал, что для жителей города обеспечат активный отдых на свежем воздухе.

По словам заммэра, некоторые катки уже открылись 27 ноября, любителей активного отдыха встретили ВДНХ, сад "Эрмитаж". Всего открылись 120 катков с искусственным покрытием. Их оборудовали раздевалками и точками аренды инвентаря, а также медпунктами.