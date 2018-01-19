Доходный дом Плевако признан объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Доходный дом Федора Плевако признан выявленным объектом культурного наследия. В настоящее время четырехэтажный многоквартирный дом является жилым.
"Дом примечателен тем, что полностью сохранил свою планировку и уникальный декор фасада. Помимо майоликовых вставок, его украшают барельефы с человеческими фигурами и ветвями растений. Огромные консоли необычной формы, которые поддерживают балконы, не имеют аналогов в Москве. Лестничные пролеты освещают большие окна с мелкой прямоугольной раскладкой, характерной для северного модерна", – рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.
Дом в будущем может быть включен в список объектов культурного наследия. Для этого строение должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения он будет находится под охраной государства. А это значит, что его запрещено сносить. Любые ремонтные и реставрационные работы необходимо будет проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. При этом исторический облик здания не может быть нарушен.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в столице было отреставрировано 182 памятника архитектуры. Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Кроме того, начали восстанавливать ряд знаковых объектов, среди которых легендарный Дом Наркомфина. Кроме того, в минувшем году в городе отремонтировали здания 11 театров.
В начале января 2018 года в столице также появились три новых памятника архитектуры. Этот высокий статус получили станции метро: "Белорусская", "Киевская" и "Комсомольская". Их включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
Ранее статус памятников получили еще 12 станций столичной подземки, включая "Бауманскую", "Красные ворота", "Маяковскую" и "Чистые пруды". При этом не все они находятся в центре и появились в первые десятилетия строительства метро. Так, "Университет" моложе "Киевской" и "Белорусской", но памятником эта станция стала раньше.
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