Бал для многодетных матерей "Мамин день" начался в театре "Геликон-опера"

Фото: Москва 24

Бал многодетных матерей "Мамин день" начался в театре "Геликон-опера".

Мероприятие приурочено ко Дню матери. Перед концертом у многодетных мам была возможность поправить макияж и прическу в специальной зоне "Город красоты". В этом им помогали стилисты и визажисты. В фотозоне можно было сделать несколько снимков.

Создавать мамам романтический настрой будут победители конкурса "Марафон талантов – 2019". Они подготовили специальный концерт с легкими классическими композициями. В холле театра состоится модный показ, на котором представят одежду и украшения от победителей всероссийского конкурса дизайнеров.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак вручит 19 многодетным семьям почетный знак "Родительская слава Москвы". Его присуждают родителям, живущим в Москве не менее 10 лет и воспитывающим пять и более детей в официально зарегистрированном браке.

А 24 ноября Музей Победы сделает вход бесплатным для мам с детьми. Там пройдут экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт. Для бесплатного прохода нужно предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Можно также предъявить удостоверение многодетной семьи.