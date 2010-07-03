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Москва 24

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19:47

Салют в честь годовщины освобождения Белграда состоится 20 октября

город общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 20 октября, на Поклонной горе прогремит салют в честь 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Красочный салют запустит 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22:00.

В 2020 году Москва отсалютует в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).

В этом году уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября) и Риги (13 октября).

Белград был освобожден 20 октября 1944 года. В операции участвовали Красная армия, болгарские войска и народно-освободительные партизанские отряды Югославии. Во время сражения погибли около четырех тысяч солдат.

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