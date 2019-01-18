Кормушки для птиц и клюшки изготовят из древесины главной новогодней елки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из древесины главной новогодней елки страны изготовят кормушки для перелетных птиц и отличительные знаки для участников экологических мероприятий в России, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Управления делами президента РФ Елена Крылова.

Изготовленные кормушки для перелетных птиц установят во всех 85 российских субъектах в особо охраняемых природных территориях. Также планируется изготовить из ели портретные рамки, часы и хоккейные клюшки.

В настоящее время ель демонтирована и вывезена с территории Кремля.

Ее срубили 16 декабря в Московском учебно-опытном лесничестве Щелковского района Подмосковья. Общероссийская новогодняя елка прошла в Кремле 26 декабря, ее посетили 5,5 тысячи детей.

Ранее москвичам посоветовали не держать новогодние елки в квартирах слишком долго. В МЧС напомнили, что высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность.