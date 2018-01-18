Макет Москвы на ВДНХ посмотрели свыше 43 тысяч человек

Новый павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили уже свыше 43 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Как отметили в ведомстве, с момента своего открытия в октябре прошлого года макет пользуется высокой популярностью у школьников, для которых в павильоне регулярно проводят экскурсии. "Вместе с тем очень приятно, когда в гостевой книге оставляют свои отзывы профессионалы", − цитирует Агентство "Москва" главу департамента Сергея Левкина. "Так, недавно студенты НИУ МГСУ поблагодарили за интересную экскурсию и сообщили, что будут рекомендовать своим друзьям и сокурсникам посмотреть на уникальную работу макетчиков", − рассказал он.

Уточняется, что на данный момент площадь макета составляет 370 квадратных метров. Там представлены более 19,8 тысячи построек ЦАО, которые воспроизведены в масштабе 1:400. Макет ограничивается на северо-востоке площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе – Московским дворцом молодежи, на западе – Белорусским вокзалом. Среди особенностей макета – высокая степень детализации и рельефность фасадов зданий, которая подчеркнута при помощи системы управляемой интерактивной подсветки. Кроме того, миниатюрные куранты на Спасской башне бьют в то же время, что и оригинал.

По проекту работы над макетом должны завершиться до 2020 года. К этому времени его площадь увеличится до 925 квадратных метров.