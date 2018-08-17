Число инновационных поездов "Москва" в столичном метро превысит 60

Фото: Агентство "Москва"
По Калужско-Рижской линии метрополитена пустят еще два поезда нового поколения "Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Новые составы начнут курсировать на линии с 20 августа. Таким образом, число новых поездов на оранжевой ветке вырастет до 11, а общее число поездов нового поколения в подземке превысит 60.
Сейчас Калужско-Рижская линия − одна из самых загруженных в метро, в будние дни ей пользуются около 1,1 миллиона человек.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что ранее пассажиров этой линии перевозили современные составы “Ока” и поезда самой массовой серии “Номерной”.
В поездах "Москва" сквозной проход через все вагоны. Составы адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Там можно заряжать гаджеты можно с помощью USB-портов. На стенах вагонов установлены мониторы, которые помогают найти нужные станции и проложить маршрут. Кроме того, новые составы на 15 процентов вместительнее.
Первый поезд "Москва" запустили в апреле прошлого года на Таганско-Краснопресненской линии. До конца года в столичный метрополитен поступит 50 новых поездов.
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