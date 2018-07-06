Столичный метрополитен получит 50 новых поездов "Москва" до конца года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
50 новых поездов "Москва" поступит в столичный метрополитен до конца 2018 года, рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Таким образом, всего до конца 2018 года в метро появится 69 новых поездов "Москва".
Он отметил, что текущий год побьет рекорд по темпам обновления подвижного состава, передает портал мэра и правительства Москвы. 27 шестивагонных поездов закупят специально для Филевской линии и 42 обычных восьмивагонных – для самых загруженных Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий.
Ликсутов напомнил, что поезда "Москва" дорабатывали для голубой ветки, поскольку они ездят по открытым участкам путей. В головных вагонах некоторые сидения развернули поперек, чтобы было удобнее смотреть в окна. В остальных вагонах часть сидений сделали складными, чтобы могло зайти больше пассажиров. Кожаную обивку сидений заменили на тканевую. Вместо обычных навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи.
В первом полугодии поступили 19 поездов нового поколения: три – для Филевской линии, 16 – для Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской.
Впервые поезд "Москва" появился в подземке в апреле 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. Этот состав вместительнее остальных. В числе его особенностей – улучшенная система кондиционирования и усиленная шумоизоляция. Кроме того, в этом поезде сквозной проход по всем вагонам. Сейчас пассажиров перевозят свыше 50 таких поездов.
Поезд "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии
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