Обновленный поезд "Москва" вышел на Филевскую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обновленный поезд "Москва" начал курсировать на Филевской линии метро. Его создали специально для голубой ветки, сообщает пресс-служба столичного метро.
Состав специальной модификации заменит вагоны "Русич" на этой линии до конца года. Он отличается от поездов "Москва", курсирующих по Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линиям. Его дорабатывали для движения по открытым участкам.
В головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна, поскольку семь из 13 станций Филевской линии находятся на поверхности земли. Такие сиденья скомпонованы по схеме "два плюс один". В промежуточных вагонах некоторые сидения стали складными.
В вагонах установили яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло. В дополнение к климатической системе появились новые двери с кнопками для открытия.
В поезде "Москва" есть сквозной проход через все вагоны и расширенные дверные проемы. На стенах остались USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы.
Впервые новый поезд запустили в метро в апреле 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии. А с 1 июля этого года на оранжевой ветке метро работает седьмой поезд "Москва". Обновление парка подвижного состава этой ветки стартовало в конце прошлого года и продолжится в июле текущего. "Номерные" поезда серии 81-717/714 заменяют составами "Ока", которых на линии уже 10.
Поезд "Москва" запустили на Калужско-Рижской линии
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