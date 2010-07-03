В поликлинике в Замоскворечье будут работать 200 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Открытие поликлиники в Замоскворечье создаст около 200 новых рабочих мест. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс градостроительной политики и строительства.
"Открытие в октябре этого года поликлиники в Большом Строченовском пер. создаст около 200 новых квалифицированных рабочих мест. К настоящему времени завершены монолитные работы и устройство фасада здания. Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Поликлиника, которая сможет принимать 320 человек в смену, будет открыта в октябре 2019 года. В детской поликлинике будут работать 72 человека, во взрослой – 120 человек. Здесь будут отделения функциональной диагностики, реабилитации, школьно-дошкольное, физиотерапевтический блок кабинетов, зал лечебной физкультуры.
Ранее сообщалось, что в Москве в течение пяти лет отремонтируют третью часть всех поликлиник.
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