В поликлинике в Замоскворечье будут работать 200 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Открытие поликлиники в Замоскворечье создаст около 200 новых рабочих мест. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс градостроительной политики и строительства.

"Открытие в октябре этого года поликлиники в Большом Строченовском пер. создаст около 200 новых квалифицированных рабочих мест. К настоящему времени завершены монолитные работы и устройство фасада здания. Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Поликлиника, которая сможет принимать 320 человек в смену, будет открыта в октябре 2019 года. В детской поликлинике будут работать 72 человека, во взрослой – 120 человек. Здесь будут отделения функциональной диагностики, реабилитации, школьно-дошкольное, физиотерапевтический блок кабинетов, зал лечебной физкультуры.

Ранее сообщалось, что в Москве в течение пяти лет отремонтируют третью часть всех поликлиник.