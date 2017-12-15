Портал для онлайн-голосования собственников жилья могут создать в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Электронный портал для голосований собственников жилья могут создать в столице в ближайшее время.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов рассказал, что 15 декабря состоялась ее итоговое заседание. Темой обсуждения стали сложности проведения собраний в многоквартирных домах, сообщает Агентство "Москва".

По словам Козлова, проходили встречи с активными собственниками, представителями ТСЖ, управляющих компаний. Выяснилось, что у москвичей есть спрос на голосования с помощью портала, на котором можно высказать мнение в любом удобном месте. После заседания было решено попросить руководство Общественной палаты вынести вопрос на собрание как можно оперативнее. Козлов подчеркнул, что в комиссии будут убеждать руководство ОП обратиться к властям столицы в необходимости такого портала.