Москва онлайн: автопробег раритетных пожарных машин пройдет в Москве

16:31
Фото: Москва 24/Александр Авилов
16 сентября состоится автопробег раритетных пожарных автомобилей. Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире пообщается с участниками пробега, узнает об устройстве служебных машин, реставрации и прокатится на исторической технике по центру города.
Среди старых моделей зрители увидят первый послевоенный пожарный автомобиль ПМЗМ-1 1953 года выпуска, а также автоцистерну АЦ-40(130) модель 63Б на базе грузовика ЗИЛ-130, ставшую самым узнаваемым автомобилем советской пожарной охраны.
Автопробег состоится в рамках празднования 30-летия МЧС России и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Смотрите трансляцию 16 сентября в 11:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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