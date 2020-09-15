Москва онлайн: автопробег раритетных пожарных машин пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

16 сентября состоится автопробег раритетных пожарных автомобилей. Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире пообщается с участниками пробега, узнает об устройстве служебных машин, реставрации и прокатится на исторической технике по центру города.

Среди старых моделей зрители увидят первый послевоенный пожарный автомобиль ПМЗМ-1 1953 года выпуска, а также автоцистерну АЦ-40(130) модель 63Б на базе грузовика ЗИЛ-130, ставшую самым узнаваемым автомобилем советской пожарной охраны.

Автопробег состоится в рамках празднования 30-летия МЧС России и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Смотрите трансляцию 16 сентября в 11:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.