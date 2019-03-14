В Москве закрылся легендарный ресторан "Арагви"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Легендарный ресторан "Арагви", располагающийся на Тверской улице в Москве, закрыт. Об этом на своей странице в Instagram сообщил повар Нугзар Небиеридзе.
"Друзья, сам не верю, но ищу работу. Последние время работал в легендарном "Арагви" на Тверской, но он, к сожалению, теперь закрыт", – написал Небиеридзе.
По данным газеты "Ведомости", причиной закрытия ресторана мог стать конфликт между председателем Союза армян России Арой Абрамяном и владельцем "Ташира" Самвелом Карапетяном. Собеседник издания уточнил, что собственник последние несколько недель разрушал интерьер ресторана, в частности, снимал вентиляцию и сбивал плитку.
В свою очередь, представитель "Ташира" опроверг данную информацию. Он утверждает, что для закрытия ресторана существовало несколько объективных причин. Например, у заведения не было парковки для автомобилей, а на Тверской улице запрещено останавливаться машинам.
Ресторан "Арагви" был основан в 1938 году по инициативе Лаврентия Берии. Он является частью памятника культурного наследия "Гостиница "Дрезден". Ресторан пользовался популярностью у высшего класса СССР, ученых, спортсменов и деятелей культуры. В помещении "Арагви" проходили съемки фильма "Полицейская академия 7: Миссия в Москве". В нем, согласно сюжету, находился офис главного злодея.
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