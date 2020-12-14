Бирюков рассказал, как Москва подготовилась к снегопаду

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы готовы к приходу снегопада в столицу.

По его словам, около 23:00 спецтехника начнет проводить сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Также заммэра подчеркнул, что будет проводиться противогололедная обработка.

"Аналогичные мероприятия будут проведены и утром", – отметил Бирюков.

Он рассказал, что во время уборки последствий снегопада задействуют необходимое количество техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной сборки. По словам заммэра, пристально будут следить за очисткой пешеходных зон, тротуаров. Особое внимание также уделят уборке подходов к остановкам и станциям, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам.

Бирюков добавил, что спецтехника будет обрабатывать мосты, тоннели, набережные, путепроводы и эстакады, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках.

В ночь на вторник в Москве ожидается снегопад. К утру 15 декабря в Москве снега прибавится на 2–4 сантиметра. На территории ТиНАО – до 6 сантиметров. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности.