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14 декабря, 10:46

Водителям напомнили о необходимости заранее оформить пропуск на праздники

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Гришкин Денис

Водителям необходимо заранее оформлять разовые пропуска для грузовиков на период новогодних праздников – с 1 по 8 января, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Подать заявку можно в электронном виде на портале госуслуг Москвы. В течение праздничных дней оформление и выдача пропусков происходить не будет.

В случае положительного решения, водителям рекомендуется проверить сведения об оформленных пропусках, в частности государственные регистрационные знаки ТС, период и зону действия.

Ознакомиться с этой информацией можно на портале Mos.ru на странице департамента транспорта в разделе "Услуги".

Сейчас грузовикам массой более тонны запрещено въезжать в дневное время в центральную часть города, ограниченной ТТК, и на ТТК. Грузовики массой более 12 тонн не могут въезжать в дневное время на территорию города, ограниченную МКАД и на МКАД.

Ограничения действуют с 6:00 до 22:00. С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням – с 6:00 до 24:00. Штраф составляет 5 тысяч рублей.

В период с 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной. Это касается всех улиц с платной парковкой, в том числе и попадающих с 15 декабря под действие новых правил оплаты.

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