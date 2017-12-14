С 18 декабря изменится схема заезда на парковку к "Музеону"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
C 18 декабря изменятся правила заезда на парковку к парку искусств "Музеон". Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Согласно нововведению, съезд с внутренней стороны Садового кольца будет возможен только в выходные и праздничные дни. В будние дни водители смогут попасть на парковку через съезд с улицы Большая Якиманка.
Фото: ЦОДД
Отмечается, что закрытие съезда в будние дни позволит ликвидировать задержки в движении, связанные с хаотичным перестроением водителей на основном ходу движения.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов.
Ранее сообщалось, что московские власти организовали в центре города дополнительные места для парковки туристических автобусов. Стоянки появились на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, напротив Комсомольской площади, на Краснопрудной улице и в Театральном проезде.
Парковочные места находятся рядом с памятниками, театрами и музеями. По мнению специалистов, это позволит улучшить дорожно-транспортную ситуацию в исторической части города и обеспечить туристам комфортные условия.
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