ЦОДД призвал водителей быть осторожнее на дорогах из-за выпавшего снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов быть осторожнее на дорогах из-за выпавшего снега в Москве.

"В некоторых районах Москвы идет снег. Но мы-то с вами давно подготовились и заменили летнюю резину на зимнюю. Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге", – написал ЦОДД в своем Twitter. Там также призвали водителей воспользоваться общественным транспортом, если они не успеют сменить летнюю резину.

Ночью в столице ожидается до минус 6 градусов, скорость ветра составит 3-8 метра в секунду. Днем температура воздуха составит от -1 до +1 градуса, по области похолодает до минус 3 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков.

В конце недели в центральную часть России придет скандинавский циклон, поэтому синоптики прогнозируют мокрый снег на выходных.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что предстоящий декабрь в Москве будет теплее обычного, хотя снежный покров ляжет уже в конце ноября. Прогноз на Новый год синоптики составят не раньше 26-27 декабря.

В некоторых районах Москвы идёт снег. Но мы-то с вами давно подготовились и заменили летнюю резину на зимнюю. Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге.



P.S. Если вдруг кто-то ещё не переобулся, завтра на работу только на городском транспорте. pic.twitter.com/TBjigz5GZu — ЦОДД (@gucodd) 14 ноября 2018 г.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!