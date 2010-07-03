Фестиваль "Ласточка" обновил свой лайн-ап

6 июля в "Лужниках" к заявленной команде звезд фестиваля "Ласточка" присоединились другие российские исполнители. На сцене, установленной на фестивальной площади, выступят рэпер Элджей, инди-герой отечественной музыкальной сцены Феликс Бондарев с группой RSAC. Музыкальная сцена "Ласточки" станет меккой молодых, неожиданных и дерзких артистов из России, Европы и США.
Яркая и провокационная российская рейв-группа Little Big, один из самых известных ЗОЖ-рэперов современности Lil Xan, впервые выступающий в России диджей и продюсер Rompasso, чей клип Angetenar набрал более 160 миллионов просмотров, успевшая покорить публику певица Laura Pergolizzi.
Сюрпризом для гостей фестиваля станет выступление 16-летней звезды хип-хопа Bhad Bhabie – маленькой атомной бомбы, хулиганки, собирающей миллионы фолловеров во всем мире.
"Ласточка" – это также фестиваль активного образа жизни, моды, гастрономии и спорта. У него будет вдвое больше площадок и новых участников. В 2019 году в фестиваль включена насыщенная лайфстайл-программа, модная музыка, арт-проекты, корнеры ведущих брендов, обширная гастрономия, представленная лучшими кафе и ресторанами Москвы, разнообразные активности для детей и все то, что сделает июльскую субботу самым незабываемым днем московского лета.
Фуд-корты фестиваля развернутся вдоль Лужнецкой набережной. На полянах и площадях спортпарка появятся площадки партнеров. Уже в третий раз "Ласточка" пройдет на территории СК "Лужники".
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