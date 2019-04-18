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Культура

18 апреля, 14:43

"Ласточка" возвращается в "Лужники"

культура фестивали

После перерыва, связанного с проведением чемпионата мира по футболу, в "Лужники" возвращается долгожданная "Ласточка" – фестиваль активного образа жизни, музыки, моды, дизайна, гастрономии и спорта. "Ласточка" уже третий раз пройдет на территории обновленного спорткомплекса и обещает войти в список лучших опен-эйр событий 2019 года.

Фото: пресс-служба СК "Лужники"

На музыкальной сцене "Ласточки", специально возведенной на Фестивальной площади перед Большой спортивной ареной – настоящей меккой звезд первой величины, выступят неожиданные, молодые и самые перспективные артисты из России, Европы и США. За информацией об артистах можно следить на официальном сайте и в соцсетях.

6 июля в "Лужниках" будет царить атмосфера лета, креатива и стиля. В этом году у "Ласточки" вдвое увеличится количество площадок и новых, самых актуальных участников. "Ласточка"–2019 – это яркая насыщенная лайфстайл-программа, модная музыка, арт-проекты, корнеры ведущих модных брендов, великолепная гастрономия, представленная лучшими кафе и ресторанами Москвы, разнообразные активности для детей и все то, что сделает июльскую субботу незабываемым днем московского лета. Фудкорты фестиваля развернутся вдоль Лужнецкой набережной, на зеленых полянах и широких площадях спорт-парка появятся площадки партнеров. К центральному причалу "Лужников" пришвартуются так полюбившиеся гостям прошлых фестивалей лаундж-баржи.

Фото: пресс-служба СК "Лужники"

Впервые фестиваль прошел в 2016 году и сразу же стал одним из самых заметных событий в столице, пропустить которое просто нельзя. Тогда на музыкальной сцене "Ласточки" выступили легендарные обладатели четырех премий Grammy – американские рэперы Macklemore & Ryan Lewis, британская певица FKA Twigs, шведский электропоп-дуэт Icona Pop и британская группа Hurts. Хедлайнером следующего фестиваля – в 2017 году – была феерическая британка Ellie Goulding, к которой присоединились группа Years & Years, французы Her, американка Alexandra Savior и северная финская дива – певица ALMA. На "Ласточке" было организовано 20 площадок, которые посетили почти 14 тысяч человек!

Билеты на фестиваль доступны по ссылке. В день проведения фестиваля билеты будут продаваться в кассе у входа.

Фото: пресс-служба СК "Лужники"

Когда: 6 июля
Где: спорткомплекс "Лужники"

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