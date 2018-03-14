Более 250 км дорог построят в Москве до 2021 года

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До 2021 года в Москве планируют построить более 250 километров дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в планах властей возвести 271 километр дорожного полотна, 58 мостов, тоннелей и эстакад, а также 31 пешеходный переход. Помимо этого, в ближайшие три года в Москве построят порядка 126 километров путей метро.

В этом году столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 94,5 километра дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Одним из самых важных проектов стало строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное. Кроме того, начнется строительство южного дублера Кутузовского проспекта и реконструкция Дмитровского путепровода.