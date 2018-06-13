Городские службы и медики перейдут на усиленный режим работы во время ЧМ-2018

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Круглосуточное дежурство бригад ПАО "МОЭК" организовали на столичных стадионах "Лужники" и "Спартак" на время матчей и тренировок чемпионата мира по футболу, сообщили в пресс-службе компании.

Они проследят за надежностью снабжения тепловой энергией спортивных и инфраструктурных объектов Москвы. "Каждая бригада обеспечена двумя спецмашинами, оснащенными электростанцией, оборудованием для электро- и газосварки, насосами, вентиляторами и прочей техникой", – отмечается в сообщении. Сотрудники прошли спецподготовку и готовы решать любые задачи, добавили представители компании.

Кроме того, круглосуточно будут дежурить сотрудники аппарата управления и эксплуатационных филиалов МОЭК. Также провели противоаварийные тренировки.

Усилила свою работу и служба скорой помощи. Во время мундиаля на стадионах будут работать более 600 медиков и 60 бригад, сообщила главный врач соревнований на объектах спорта в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Москве Ирэна Погонченкова.

"В самый пиковый период будет задействовано до 100 бригад скорой медицинской помощи. Все они прошли дополнительное обучение и готовы к той нагрузке, которая им предстоит", – цитирует Погонченкову Агентство "Москва".

Главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов уточнил, что постоянно на объектах будет работать 60 бригад скорой помощи. Их выделили дополнительно, поэтому в городе не сократится доступность экстренных медуслуг.

Международный футбольный турнир откроется 14 июня, церемония и первый матч состоятся в столице на стадионе "Лужники". Ожидается приезд десятков высоких гостей, включая первых лиц государств. Играть будут сборные России и Саудовской Аравии.

Мундиаль продлится до 15 июля. Матчи примут 11 городов. В столице для игр выделили два стадиона: "Лужники" и "Спартак". На них пройдут 12 игр.