Дональд Трамп является желанным гостем на ЧМ-2018 – Песков

Фото: ТАСС/PA Images/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп и лидеры других государств – желанные гости на чемпионате мира по футболу в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент РФ Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности приезда главы США, Песков заявил, что "для этого даже не нужно Северной Америке побеждать".

По словам пресс-секретаря президента, список зарубежных гостей постоянно обновляется. Планируют приехать президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, лидер Армении Никол Пашинян, глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отметились в списке и президенты Казахстана и Киргизии Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков, приедет лидер Боливии. Песков добавил, что турнир может посетить премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Молдавии Игорь Додон, лидер Республики Панама Хуан Карлос Варел, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ен Сальман, избранный глава Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Таджикистана Эмомал Рахмон, президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Список включает имена тех лидеров, которые прибудут на открытие чемпионата, пояснил представитель Кремля. ИХ на церемонии будет принимать Владимир Путин с главой FIFA Джанни Инфантино. Затем главы государств продолжат приезжать на турнир на матчи своих сборных, добавил Песков.

Чемпитнат мира по футболу стартует 14 июня. Церемония открытия и первый матч пройдут в столице на стадионе "Лужники". Первыми сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

До 15 июля Игры мундиаля примут 12 стадионов в 11 городах России. В столице состоится 12 матчей на стадионах "Лужники" и "Спартак".